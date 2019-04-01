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Туризм

В УФНС рассказали, почему требуют банкротства «Бирюзовой Катуни»

Руководство «Бирюзовой Катуни» не приняло мер к мирному урегулированию конфликта из-за долгов экономической зоны, утверждают в УФНС по Алтайскому краю. До суда на часть имущества накладывали арест, направляли требования об уплате налогов и взыскании долгов с расчетных счетов, но результатов это не принесло.

Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Дмитрий Лямзин

27 марта начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых заявил, что с налоговиками достигнута договоренность о погашении задолженности. В налоговой говорят, что об урегулировании долгов на данный момент речь не идет, сообщают vesti22.tv.

5 млн 750 тысяч рублей, о которых идет речь, это долги по НДС и налогу на имущество за 2018 год.

По словам, заместителя начальника управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Казанцева, ситуация контролируемая, а задолженность незначительная.

«Средства у компании есть, вопрос только в том периоде, когда они получают эти средства. Компания стабильная. Уставной капитал компании на данный момент составляет чуть более 1,8 млрд рублей», — сказал он.

Кроме УФНС, взыскать долги с ОЭЗ пытается пенсионный фонд, ассоциация «Алтайские строители», «Стройгаз» и «Алтайэнергосбыт».

Источник пишет, что руководство «Бирюзовой Катуни» тоже пытается взыскать деньги с должников, например, по аренде за землю.

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