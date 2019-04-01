В УФНС рассказали, почему требуют банкротства «Бирюзовой Катуни»

27 марта начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых заявил, что с налоговиками достигнута договоренность о погашении задолженности. В налоговой говорят, что об урегулировании долгов на данный момент речь не идет, сообщают vesti22.tv.
5 млн 750 тысяч рублей, о которых идет речь, это долги по НДС и налогу на имущество за 2018 год.
По словам, заместителя начальника управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Казанцева, ситуация контролируемая, а задолженность незначительная.
«Средства у компании есть, вопрос только в том периоде, когда они получают эти средства. Компания стабильная. Уставной капитал компании на данный момент составляет чуть более 1,8 млрд рублей», — сказал он.
Кроме УФНС, взыскать долги с ОЭЗ пытается пенсионный фонд, ассоциация «Алтайские строители», «Стройгаз» и «Алтайэнергосбыт».
Источник пишет, что руководство «Бирюзовой Катуни» тоже пытается взыскать деньги с должников, например, по аренде за землю.