В УФНС рассказали, почему требуют банкротства «Бирюзовой Катуни»

Руководство «Бирюзовой Катуни» не приняло мер к мирному урегулированию конфликта из-за долгов экономической зоны, утверждают в УФНС по Алтайскому краю. До суда на часть имущества накладывали арест, направляли требования об уплате налогов и взыскании долгов с расчетных счетов, но результатов это не принесло.