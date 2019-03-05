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Туризм

Алтайские власти собираются расторгнуть соглашение с резидентом «Бирюзовой Катуни»

Краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности намерено расторгнуть соглашение с резидентом особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» — компанией «Ски-комплекс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Евгения Дешевых. Инвестор не построил заявленные специализированные гостиницы и вертодром общей стоимостью около 3 млрд рублей.

"Бирюзовая Катунь"
"Бирюзовая Катунь"
Лидия Соколова

Ранее altapress.ru писал, что компания «Ски-комплекс» построила в «Бирюзовой Катуни» горнолыжный комплекс.

Как отмечает агенство, в конце февраля Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск управления по туризму о расторжении соглашения с другим резидентом «Бирюзовой Катуни» — компанией «КатуньСпортСтрой» (построил гостиничный комплекс для горнолыжников) — и взыскании задолженности по аренде, пени и штрафа на сумму 5 млн рублей.

Дешевых отметил, что компании «КатуньСпортСтрой» и «Ски-комплекс» давно не делали никаких капитальных вложений в развитие турзоны.

В интервью altapress.ru Евгений Дешевых говорил, что управление начало работу по ревизии резидентов. По его словам, чтобы сделать площадку максимально эффективной для развития экономики региона, нужно решить несколько задач: обеспечить доступность инженерной инфраструктуры для резидентов, разработать эффективные меры привлечения инвесторов и повысить их мотивацию и сформировать всесезонный турпоток.

В 2019 году резидентов должны подключить к электрическим и газовым сетям, часть из них — к воде. Известно, что к сетям канализования их подключат не ранее следующего года.

По последним данным, в «Бирюзовой Катуни» зарегистрированы 24 резидента.

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