Кто платит? Казенные деньги могут вложить в строительство алтайского «Артека»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не исключает появления на территории «Бирюзовой Катуни» круглогодичного образовательного центра по типу «Артека» или «Орленка».

При этом глава региона на пресс-конференции 4 марта отметил, что вопрос требует планомерного, всестороннего и глубокого изучения, которое ведется в том числе с участием федерального правительства.

Виктор Томенко уточнил, что компания «Новые вершины», которую возглавляет Кирилл Светличный (руководитель проекта горнолыжного курорта в туркластере «Бирюзовая Катунь»), является инвестором нового проекта алтайского «Артека». Инвестор получил участок, который, возможно, будет использоваться для организации детского отдыха.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Пока точно не известно, будет ли это «Артек» или что-то другое. В этом направлении, как подчеркнул Виктор Томенко, предстоит провести серьезную работу.

«Есть доклад президента, есть его поручение правительству проработать этот вопрос. Министр просвещения Сергей Кравцов создал рабочую группу, в которую вошли представители разных организаций и ведомств, в том числе от правительства Алтайского края», — отметил губернатор.

Детский лагерь «Артек». artek.org.

Он добавил, что реализация такого проекта, начиная со стадии инициативы, не обойдется без участия государственных институтов развития, в частности ВЭБ.РФ.

Не исключено, что будет выделено бюджетное финансирование в случае, если дети будут ездить в лагерь по схожей схеме с такими мощными оздоровительными лагерями, как «Артек», «Орленок» и «Океан». Без участия правительства РФ этот вопрос не решится.

В то же время, забегать вперед и давать какие-то прогнозы на будущее Виктор Томенко не спешит.

«Сейчас вопрос находится в проработке, когда будет больше ясности, я думаю, что тогда руководители высокого уровня проанонсируют это», — заметил глава региона.

Напомним, проект круглогодичного лагеря еще в начале февраля обсудили на выездном заседании с участием замминистра просвещения Екатериной Толстиковой.

Предполагается, что алтайский вариант «Артека» будет включать несколько направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, для маленьких гостей будет построен горнолыжный кластер.

К слову, об идее алтайского «Артека» говорили и летом 2020 года. Тогда министр просвещения Сергей Кравцов, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов и Виктор Томенко посетили с рабочей поездкой «Бирюзовую Катунь».