Кто платит? Казенные деньги могут вложить в строительство алтайского «Артека»

При этом глава региона на пресс-конференции 4 марта отметил, что вопрос требует планомерного, всестороннего и глубокого изучения, которое ведется в том числе с участием федерального правительства.
Виктор Томенко уточнил, что компания «Новые вершины», которую возглавляет Кирилл Светличный (руководитель проекта горнолыжного курорта в туркластере «Бирюзовая Катунь»), является инвестором нового проекта алтайского «Артека». Инвестор получил участок, который, возможно, будет использоваться для организации детского отдыха.
Пока точно не известно, будет ли это «Артек» или что-то другое. В этом направлении, как подчеркнул Виктор Томенко, предстоит провести серьезную работу.
«Есть доклад президента, есть его поручение правительству проработать этот вопрос. Министр просвещения Сергей Кравцов создал рабочую группу, в которую вошли представители разных организаций и ведомств, в том числе от правительства Алтайского края», — отметил губернатор.
Он добавил, что реализация такого проекта, начиная со стадии инициативы, не обойдется без участия государственных институтов развития, в частности ВЭБ.РФ.
Не исключено, что будет выделено бюджетное финансирование в случае, если дети будут ездить в лагерь по схожей схеме с такими мощными оздоровительными лагерями, как «Артек», «Орленок» и «Океан». Без участия правительства РФ этот вопрос не решится.
В то же время, забегать вперед и давать какие-то прогнозы на будущее Виктор Томенко не спешит.
«Сейчас вопрос находится в проработке, когда будет больше ясности, я думаю, что тогда руководители высокого уровня проанонсируют это», — заметил глава региона.
Напомним, проект круглогодичного лагеря еще в начале февраля обсудили на выездном заседании с участием замминистра просвещения Екатериной Толстиковой.
Предполагается, что алтайский вариант «Артека» будет включать несколько направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, для маленьких гостей будет построен горнолыжный кластер.
К слову, об идее алтайского «Артека» говорили и летом 2020 года. Тогда министр просвещения Сергей Кравцов, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов и Виктор Томенко посетили с рабочей поездкой «Бирюзовую Катунь».