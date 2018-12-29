Бийску грозит мусорный коллапс из-за отказа принимать отходы вечером

Директор фирмы «Спецобслуживание плюс», арендующей полигон в Бийске, с 28 декабря отказался принимать твердые коммунальные отходы после 18 часов. Как правило, в это время привозят ТКО от частного сектора, который в Бийске занимает около половины города. В компании-регоператоре Бийской зоны полагают, что через неделю эта часть города может оказаться заваленной отходами.

Тариф «недостаточный»

О том, что на полигоне в Бийске не будут принимать на захоронение отходы вечером, после 18.00, сообщил директор фирмы-оператора Владимир Мячин в письме региональному оператору ТКО Бийской зоны от 25 декабря.

Мячин пояснил, что 18 декабря фирме-оператору полигона («Спецобслуживание плюс») утвержден тариф на захоронение отходов на уровне 2018 года.

Из его слов следует, что этот тариф для компании недостаточный, при работе персонала во вторую смену она несет убытки. Поэтому он, Мячин, возобновляет режим работы, который был до начала работы регоператора ТКО. И с 28 декабря полигон не будет принимать отходы с 8 утра до 18.00, заявил Мячин в обращении к регоператору.

Уборка мусора. barnaul.org

График согласован

По графику, утвержденному в мэрии Бийска, после 18.00 мусоровозы регоператора ТКО в Бийской зоне вывозят отходы от частного сектора, где их выставляют жители индивидуальных домов к определенному времени — им удобно это делать после работы.

В частном секторе мусор вывозится бестарным способом. Как рассказывали бийские СМИ, схема маршрутов для вывоза мусора была составлена мэрией и она не включает вывоз мусора из индивидуальных контейнеров у домов частного сектора.

Поэтому люди не могут выбросить накопившиеся дома отходы в любое время, а должны ждать мусоровоз, пояснил Андрей Таран, замдиректора регоператора «Спецобслуживание-Центральное». Кроме того, в вечернее время вывозят мусор и от части многоквартирных домов — это уже повторный сбор.

Частный сектор Бийска. biysk-ok.ru

Если мусор не вывозить?

Если же мусор не вывозить, территория частного сектора в Бийске может быть завалена за неделю, полагает Андрей Таран. В Бийске много брошенных домов, и Таран предполагает, что в них будут расти несанкционированные свалки.

Член комитета по ЖКХ Общественной палаты Бийска Виталий Шестаков тоже опасается, что сбои в ввозе мусора приведут к появлению стихийных свалок. И хуже того — завалят еще и ленточный бор.

«От частного сектора ленточный бор недалеко, и не исключено, что люди начнут выбрасывать мусор туда. Мусор же надо куда-то деть», — говорит Шестаков.

В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. onf.ru

Можно ли изменить график?

Может ли региональный оператор изменить график вывоза мусора от частного сектора?

Андрей Таран,

заместитель директора «Спецобслуживание-Центральное» ( регоператор Бийской зоны):

Можно новый график согласовать в администрации и возить с утра и до 16.00 (полигон работает до 18.00, но мусоровозы еще должны успеть разгрузиться). Но будет ли это удобно населению?

Виталий Шестаков полагает, что весь частный сектор Бийска перевести на вывоз отходов на первую половину дня весьма проблематично — это около половины города.

Виталий Шестаков,

член Общественной палаты Бийска:

Со временем это, может быть, и будет работать на каком-то отдельном участке. Но я не думаю, что изменение графика — это выход. Вечернее время устраивает людей больше.

Мусор в поселке Кирова. narod.altapress.ru

Пока принимают

28 декабря фирма-оператор полигона свои намерения не выполнила и продолжала принимать вечерние отходы. Устно регоператору сообщили, что мера вступит в силу после Нового года.

Между тем, общественник Сергей Тастан напоминает, что тариф оператору полигона утвержден управлением края по госрегулированию цен и тарифов. И у регоператора нет возможности платить больше.

В то же время месяц назад глава алтайского минстроя Иван Гилев призывал всех участников системы обращения с отходами не создавать напряжение искусственно и постараться выстроить новую схему обращения с отходами без конфликтов.

Он даже заявил, что любые попытки отстоять интересы бизнеса «поперек логики федерального законодательства» можно рассматривать как диверсию.