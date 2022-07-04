4 июля
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Экономика

В ближайшее время не ронять. В России возник дефицит деталей для смартфонов Samsung и Huawei

В стране не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei. Об этом заявили «Известия» со ссылкой на источник.

Samsung Galaxy S6 Edge.
Samsung Galaxy S6 Edge.
из открытых источников в интернете

Смартфонам компании Huawei не хватает экранов и аккумуляторов. У Samsung ситуация примерно такая же: аккумуляторов нет, а экраны есть не на все модели.

Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них. Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти, — заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Сейчас экраны и аккумуляторы можно только заказать, но ждать придется минимум неделю. Такая ситуация возникла из-за проблем с логистикой.

Ранее сообщалось, что россияне не могут активировать смартфоны Samsung.

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