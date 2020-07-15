«В этой ситуации у банков не было права на ошибку»

«Новые реалии поменяли правила игры, заставив нас всех пересмотреть подход к работе с малым и средним бизнесом»: директор АТБ Виктория Вергун о ситуации с пандемией.

Жизнь резко поменялась, и изменения коснулись как частного, так и коммерческого сектора. Они, конечно, взаимосвязаны, а все принятые решения влияют в равной части на каждый из них. Директор АТБ по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктория Вергун рассказала, как пандемия заставила малый и средний бизнес пересмотреть свои подходы к ведению дел и как банкам удалось помочь предпринимателям пережить этот период с наименьшими потерями.

— В конце марта в России был объявлен режим самоизоляции. Бизнес, если можно так сказать, тряхануло. А что в этот момент пережил банковский сектор?

— Я не могу говорить за весь банковский сектор, но нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой реальности, все взвесить, оценить и что-то предпринять. Некоторые решения оказались кардинальными, особенно в работе с клиентами малого и среднего бизнеса. Действовать приходилось, часто полагаясь на общий опыт и профессиональное чутье, ведь такая ситуация складывается впервые в новейшей истории, а ждать — это непозволительная роскошь для любого бизнеса, а для банков— в первую очередь.

— Это касается только внешних процессов (продуктовая линейка и т. п.) или внутренних тоже? Где было больше сложностей?

— Это коснулось всех процессов, причем с обеих сторон. Например, кредитование: банки стали более пристально оценивать заемщика и цели его кредитования. В свою очередь и заемщики «откатились» к консервативному подходу во взаимодействии с банками: а потянут ли они долг, насколько остро нужны сейчас деньги, а стоит ли того цель, чтобы воспользоваться заемными средствами, и многое другое. Сложившаяся ситуация изменила коммуникацию между банком и клиентом.

— В лучшую или худшую сторону?

— В новую, но точно не в худшую. Банк и клиент стали больше общаться друг с другом. Если раньше клиент — владелец бизнеса обращался к своему менеджеру не чаще двух-трех раз в несколько месяцев, то теперь мы на связи несколько раз в неделю. Мы выясняем, что требуется клиенту, ему же интересно, что нового может предложить банк для его поддержки. Тем самым, оценивая спрос, мы делаем качественное и действительно полезное предложение.

— С чем оно связано? На что делается упор больше всего?

— В первую очередь, конечно, дистанционное обслуживание. Это важный элемент обеспечения непрерывного ведения деятельности наших клиентов. АТБ запустил новый сервис, позволяющий за считанные минуты без сбора комплекта документов и прихода в офис банка автоматически забронировать расчетный счет для бизнеса. В течение 3 минут после успешного бронирования счета реквизиты и необходимый перечень документов для активации счета направляются на электронный адрес клиента. Это позволило использовать реквизиты для предоставления их контрагентам и получения оплаты за свои товары и услуги. Второй момент — своевременное и полное информирование клиента. После того как в СМИ появилась информация о госкредите на зарплату под 0 процентов, немногие знали, что предложением могут воспользоваться далеко не все. Сумма этого займа рассчитывается исходя из МРОТ, а это не всегда достаточно. К тому же он целевой, а предпринимателям нужны деньги и на другие нужды. Но спрос появился колоссальный. Оценив рынок и потребности, опять же благодаря обратной связи мы приняли решение разработать свой кредит для поддержки предпринимателей практически всех отраслей. По условиям программы «Кредит на зарплату» сумма кредита рассчитывается исходя из фактического размера оплаты труда в компании и может достигать 10 млн рублей. Низкая процентная ставка — 8,5% годовых. Срок кредитования до 12 месяцев плюс возможность отсрочки по уплате основного долга до 6 месяцев. Обеспечение при сумме кредита до 3 млн рублей при наличии положительной кредитной истории и устойчивого финансового положения не требуется. Рассмотрение кредита производится по упрощенной процедуре и с минимальным пакетом документов.

— Теперь банки играют по правилам клиента или наоборот? Легко ли банкам было перестраиваться?

— Скажу так, мы все оказались в одной лодке. Я не могу сказать за все банки, каждый ведет себя по-разному. Но знаю точно, что АТБ — один из немногих банков, который оперативно реагирует на разные непростые ситуации. У нас есть небольшое, но важное преимущество: мы умеем быстро принимать решения. Бизнес внимательно следит за действиями банка, за подходом к клиенту и выбирает именно такие кредитные учреждения.

— Значит, эта ситуация увеличила поток клиентов?

— Дело не только в ней, но и в нашем подходе к каждому клиенту. Да, поток клиентов вырос, но не потому, что людям некуда бежать. Поверьте, банковский рынок переполнен, конкуренция высочайшая. Просто в стрессовой и непростой ситуации вы выбираете надежного партнера, который вам поможет делом, а не расписной рекламой с обещаниями. Еще до пандемии АТБ выбрал гибкий и лояльный подход к клиенту. Мы готовы работать с крупными, проверенными компаниями, но не отворачиваемся и от молодого бизнеса, возраст которого едва перевалил за год.

— АТБ в разных регионах присутствия работает с крупнейшими недропользователями, компаниями федерального значения, выделяет средства на улучшение инфраструктуры и т. д. А что с малым бизнесом? Насколько он интересен банку?

— Бизнес интересен экономике того региона, где он развивается. Успешный бизнес — основа экономического благополучия страны и региона. Я не знаю, как относятся к развитию бизнеса в других банках, но мы не делим средний и малый бизнес, так как это рабочие места, зарплата, товары и услуги лучшего качества, а соответственно, и высокий уровень жизни. Не поддерживать малый бизнес — ошибка. Такие предприятия и их успех в том числе влияют на многие показатели работы и самого банка.

— Помощь в развитии — понятие достаточно абстрактное. А конкретные предложения есть?

— Конечно. В АТБ действуют акции для новых клиентов предпринимателей, которые получают не только бесплатный счет, но и множество других полезных опций для быстрого старта и легкого сотрудничества. Кроме того, с 2019 по 2024 год АТБ является уполномоченным банком по программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с условиями программы предприниматели смогут получить льготные кредиты в АТБ по ставке не более 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Льготный кредит можно получить на инвестиционные цели — от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, а на пополнение оборотных средств — от 3 до 100 млн рублей на срок до 3 лет. Государство берет на себя субсидирование недополученных банками доходов. Ну и, конечно, у нас существуют собственные программы и предложения

.— Что делать предпринимателям, которые сейчас не могут исполнять свои долговые обязательства?

— Они имеют право направить в АТБ ходатайство, и банк предложит возможности отсрочки платежей по основному долгу и процентам до 30 сентября 2020 года. Комиссии при проведении реструктуризации с клиента не взимаются, штрафные санкции также не применяются. Нам важно, чтобы клиенты в это непростое время всегда чувствовали нашу поддержку.

— Нет опасений, что после окончательной отмены изоляции вам снова придется перенастраиваться и возвращаться к прежним моделям взаимодействия с клиентами?

— В этом уже не будет никакого смысла. Новые модели и новые инструменты работы показали предпринимателям свою эффективность, показали они это и представителям банков. В начале разговора я упомянула, что у нас не было примера. А теперь он есть. Мы не для того меняли бизнес-модели, чтобы потом вернуться к исходу. Гибкость и лояльность — главное в работе с клиентом. Они были и раньше, но каждый понимал их по-своему, теперь у нас есть реальный пример. Я уверена, что это станет отличным началом нового этапа взаимодействия бизнеса и банка.