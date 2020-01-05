В 2020 году России предрекают новый экономический кризис

Международный валютный фонд предупредил о возможном экономическом кризисе, который нагрянет в 2020 году, пишут РИА Новости. Снижение цен на сырье и энергоносители ударит по развивающимся странам: Бразилии, Индии, Китая и России.

Инвестиционные банки уже звонят во все колокола и говорят о том, что ситуация на фондовых биржах напоминает 2008 год.

В отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подчеркивается, что одна из главных угроз, нависших над мировой экономикой, — беспрецедентный уровень долга, который побил очередной рекорд: 188 триллионов долларов или 230 процентов стоимости всех товаров и услуг на планете.

Эксперты фонда предупреждают, что на фоне такого долга грядущий экономический кризис может стать одним из самых разрушительных в истории.

Обвала рынков они ожидают до конца следующего года — из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Еще один фактор риска — президентские выборы в США.