В Госдуме официально вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров официально вернут в 2025 году, сообщает РИА Новости .

Известно, что пенсии повысят минимум на 1,3 тыс. рублей. На выполнение закона потребуется около 100 млрд. рублей. Окончательная цифра будет понятна после установления уровня инфляции, — с 1 февраля 2025 года.

Индексация пенсий пройдет одинаково для неработающих и работающих пенсионеров. Для расчета прибавки будут брать размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций. Перерасчет будут проводить дважды в год.

Ранее стал известен размер пенсии, которую россияне считают достойной.

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