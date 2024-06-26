26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В Госдуме официально вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров официально вернут в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Известно, что пенсии повысят минимум на 1,3 тыс. рублей. На выполнение закона потребуется около 100 млрд. рублей. Окончательная цифра будет понятна после установления уровня инфляции, — с 1 февраля 2025 года.

Индексация пенсий пройдет одинаково для неработающих и работающих пенсионеров. Для расчета прибавки будут брать размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций. Перерасчет будут проводить дважды в год.

Ранее стал известен размер пенсии, которую россияне считают достойной.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Семейный праздник «Лучше всех»
Алтайская регата «Фестиваль Драконов»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость