В Госдуме предложили по-другому считать зарплаты врачей

Необходимо изменить расчет зарплат врачам, уйти от системы ставок, а также стимулировать медиков больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медучреждений к числу здоровых. Об этом агентству РИА Новости сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Кардинально и революционно было бы сделать критерием количество здоровых людей на твоём участке. Потому что если врач будет заниматься профилактикой на своём участке, то на его участке будет гораздо меньше больных людей. К сожалению, сейчас все наоборот. Лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше больных к ним пришло, тем больше денег они получили. От этого надо уходить», — сказал Менделевич.

По словам депутата, полностью перевести на оплату работы врачей в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и травм. Поэтому в этом случае можно ввести дополнительные критерии оценки работы врачей: качество оказания медпомощи больным, время его нахождения в больничной очереди, уровень заболеваемости на участке и прочее.

«Конечно же, критерием может быть и продолжительность жизни. Тем выше на участке у врача продолжительность жизни, тем больше этот врач должен зарабатывать: либо он лучше лечит, либо проводит профилактические осмотры, либо и то, и другое», — сказал депутат.

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