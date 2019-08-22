Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Госдуме предложили по-другому считать зарплаты врачей

Необходимо изменить расчет зарплат врачам, уйти от системы ставок, а также стимулировать медиков больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медучреждений к числу здоровых. Об этом агентству РИА Новости сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Кардинально и революционно было бы сделать критерием количество здоровых людей на твоём участке. Потому что если врач будет заниматься профилактикой на своём участке, то на его участке будет гораздо меньше больных людей. К сожалению, сейчас все наоборот. Лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше больных к ним пришло, тем больше денег они получили. От этого надо уходить», — сказал Менделевич.

По словам депутата, полностью перевести на оплату работы врачей в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и травм. Поэтому в этом случае можно ввести дополнительные критерии оценки работы врачей: качество оказания медпомощи больным, время его нахождения в больничной очереди, уровень заболеваемости на участке и прочее.

«Конечно же, критерием может быть и продолжительность жизни. Тем выше на участке у врача продолжительность жизни, тем больше этот врач должен зарабатывать: либо он лучше лечит, либо проводит профилактические осмотры, либо и то, и другое», — сказал депутат.

Ранее россияне сказали, какую зарплату считают достойной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость