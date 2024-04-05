В Госдуме предложили ввести дополнительный налог

Увеличить налог на добычу полезных ископаемых для золотодобывающих организаций планируют с 1 июня по 31 декабря текущего года.
Отмечается, что за это время дополнительный сбор позволит компенсировать выпадающие из доходов бюджета РФ поступления от экспортных пошлин на золото в 2024 году.
Такое решение приняли на совещании главы ведомства Антона Силуанов с представителями крупнейших золотодобытчиков.
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