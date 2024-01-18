В Госдуме рассказали о преимуществах новой программы для пенсионеров

"Парламентская газета" сообщает, что участники данной программы смогут разморозить свои пенсионные накопления, но это не все преимущества для россиян.
Помимо этого, программа позволит гражданам инвестировать свои сбережения в различные финансовые инструменты. Государство будет доплачивать инвесторам по принципу софинансирования, в течение трех лет россияне будут получать до 36 тыс. рублей в год.
В Госдуме также уточнили, что по этой программе граждане могут получить 13-процентный налоговый вычет до 400 тыс. рублей. Получается участники программы будут дополнительно получать 52 тыс. рублей от государства, чтобы вложить их в инвестиции в какие-то проекты.
Также существует система страхования сбережений граждан, которые защищены.
"Агентство по страхованию вкладов будет выступать страхователем на сумму 2,8 млн рублей. Если вдруг организация, через которую вы инвестируете какие-то проекты, обанкротилась, то гарантированно вам будет соответствующая сумма выплачена", - заявил Аксаков.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсии проиндексировали 620 тыс. жителей.
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