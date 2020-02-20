В истории с банкротством «Холидея» наметился неожиданный поворот

Таким способом Кузнецов через суд пытается вернуть в конкурсную массу от Сбербанка России 2,44 млрд рублей, от «Газпромбанка» — 1,268 млрд рублей и от банка «Интеза» — 613 млн рублей.
Напомним, что ранее такие же судебные иски Кузнецов подавал в отношении многочисленных поставщиков «Холидея», с которыми торговая сеть, так или иначе, частично рассчитывалась. Однако арбитраж при рассмотрении таких споров принимал решения в пользу конкурсного управляющего.
Это возмутило сибирских товаропроизводитеей и они решили обратиться за поддержкой к органам власти, а также в прокуратуру Новосибирской области и Следственный комитет РФ. Возможно, после вмешательства крупных чиновников и силовиков Кузнецов решился направить аналогичные иски и в отношении банков-кредиторов. Реакция банкиров пока неизвестно, но вряд ли она будет радостной.
Также напомним, что пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской и Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. ОДнако пока текст письма нигде не появился.