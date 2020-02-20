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Экономика

В истории с банкротством «Холидея» наметился неожиданный поворот

Дело о банкротстве торговой сети «Холидей» переходит в новую, весьма интересную стадию. Конкурсный управляющий Трофим Кузнецов, по данным «Интерфакса», подал в Арбитражный суд Новосибирской области иски о признании недействительными сделок по погашению должником кредитов в трех крупных банках на общую сумму около 4,3 млрд рублей.

"Холидей".
"Холидей".
архив ООО "Компания Холидей"

Таким способом Кузнецов через суд пытается вернуть в конкурсную массу от Сбербанка России 2,44 млрд рублей, от «Газпромбанка» — 1,268 млрд рублей и от банка «Интеза» — 613 млн рублей.

Напомним, что ранее такие же судебные иски Кузнецов подавал в отношении многочисленных поставщиков «Холидея», с которыми торговая сеть, так или иначе, частично рассчитывалась. Однако арбитраж при рассмотрении таких споров принимал решения в пользу конкурсного управляющего.

Это возмутило сибирских товаропроизводитеей и они решили обратиться за поддержкой к органам власти, а также в прокуратуру Новосибирской области и Следственный комитет РФ. Возможно, после вмешательства крупных чиновников и силовиков Кузнецов решился направить аналогичные иски и в отношении банков-кредиторов. Реакция банкиров пока неизвестно, но вряд ли она будет радостной.

Также напомним, что пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской и Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. ОДнако пока текст письма нигде не появился.

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