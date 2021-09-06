В Камне-на-Оби придется изменить градостроительный план ради строительства Диагностического центра

В Камне-на-Оби столкнулись с неожиданной проблемой: для строительства диагностического центра (второго в крае) нужно изменить градостроительный план города. По действующим нормам там не предполагаются здания выше трех этажей, рассказал altapress.ru депутат АКЗС по округу № 5 Алексей Найден.

«Встает вопрос о внесении изменений в градостроительный и тут мы получаем от городских депутатов информацию, что некоторые из них против. То есть, мы сейчас говорим о том, что готовы быть командой, совместно работать с депутатами района и города, и тут получаем какие-то противоречия», — возмутился парламентарий.

Он уверен, что «эмоции и личные амбиции» в городском и районном советах депутатов не имеют места быть. Тем более, когда речь идет о строительстве медицинского центра.

«Да если бы в какой-нибудь другой район предложили такую стройку, проект бы с руками оторвали! А тут мы получаем информацию, что кто-то против. Почему? Диагностический центр помог бы и уровень медицины поднять, и пациентам не пришлось бы ехать в Барнаул», — заключил Найден.

Как уже сообщалось, строительство межрайонного диагностического центра планируют начать в 2022 году.

Специалисты просчитывают стоимость укрепление берега в Камне-на-Оби

В 2019 и 2020 году в Камне-на-Оби благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроили набережную, но берегоукрепление и ремонт ее опорных стен до сих пор остается острой проблемой. Будет ли этот вопрос решаться, рассказал altapress.ru депутат АКЗС по округу № 5 Алексей Найден.

По его словам, специалисты профильных организаций и эксперты из минприроды уже ведут переговоры и просчитывают, сколько будет стоить берегоукрепление.

После расчетов будет решаться вопрос с источником финансирования.

«Возможно, зайдем в краевую адресную инвестиционную программу либо в какой-то федеральный проект. Мы красоту навели, конечно, но берегоукрепление проблема давняя и острая. Ее будем решать, подвижки в этом вопросе уже есть», — обещает Найден.

Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Камне-на-Оби благоустроили 10 общественных территорий.