28 марта
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Экономика

В канадских супермаркетах начали убирать российские товары

Некоторые канадские торговые сети (Empire Company, Metro, Loblaw Companies) решили убирать из продажи товары с этикетками «Сделано в России».

Подсолнечные семечки
Подсолнечные семечки
СС0

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канадский портал The Globe and Mail. Из вида также убрали товары, напрямую ассоциирующиеся с Россией.

Так, из ассортимента исчезли квас, семена подсолнечника, некоторые виды сладостей. Компании также ведут работу над тем, чтобы прекратить дальнейшие заказы этих товаров у поставщиков.

Ранее с полок канадских магазинов начали убирать российский алкоголь, в основном водку. Под раздачу попал и алкоголь, который производится не в России, но с подписью «русский».

Тем не менее, руководитель агропродовольственной аналитической лаборатории Университета Далхаузи Сильвен Шарлебоа напомнил, что Канада импортирует из России пшеницу, кукурузу, ячмень и чечевицу.

«Что такое российский продукт? Это ингредиенты или бренды? Не удивлюсь, если часть покупаемого нами в Канаде хлеба содержит российскую пшеницу», — сказал он.

Ранее СМИ заявили, что некоторые зарубежные бренды, которые приостановили работу в России, попросили их не национализировать.

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