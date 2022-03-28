В канадских супермаркетах начали убирать российские товары

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канадский портал The Globe and Mail. Из вида также убрали товары, напрямую ассоциирующиеся с Россией.
Так, из ассортимента исчезли квас, семена подсолнечника, некоторые виды сладостей. Компании также ведут работу над тем, чтобы прекратить дальнейшие заказы этих товаров у поставщиков.
Ранее с полок канадских магазинов начали убирать российский алкоголь, в основном водку. Под раздачу попал и алкоголь, который производится не в России, но с подписью «русский».
Тем не менее, руководитель агропродовольственной аналитической лаборатории Университета Далхаузи Сильвен Шарлебоа напомнил, что Канада импортирует из России пшеницу, кукурузу, ячмень и чечевицу.
«Что такое российский продукт? Это ингредиенты или бренды? Не удивлюсь, если часть покупаемого нами в Канаде хлеба содержит российскую пшеницу», — сказал он.
Ранее СМИ заявили, что некоторые зарубежные бренды, которые приостановили работу в России, попросили их не национализировать.