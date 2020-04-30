В Кремле допустили возможность единоразовой выплаты россиянам из-за Covid-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что россияне могут получить единоразовую материальную помощь в период пандемии коронавируса, заявил он 30 апреля в интервью RTVI .

Песков заявил, что все меры социальной поддержки, которые в настоящее время принимаются правительством, в первую очередь направлены на продолжение экономической жизни в стране.

При этом он не исключил прямых денежных выплат населению.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», — сказал спикер Кремля.

Раннее неоднократно звучали предложения о раздаче так называемых «вертолетных денег» — единоразовой выдачи финансовых средств каждому россиянину.

Так, группа российских либеральных экономистов призывала власти начать прямые выплаты населению, использовать средства Фонда национального благосостояния и запустить печатный станок, как это сделали в США и других странах, пишет «МК».

В частности, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев предлагал помочь россиянам прямыми выплатами (по 20 тысяч рублей всем взрослым гражданам), удвоением пенсий и субсидиями по оплате ЖКХ.

По мнению профессора ВШЭ Константина Сонина, целесообразной мерой была бы выплата каждому россиянину единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по столько же летом и осенью.

Однако у российских властей эти идеи не нашли отклика.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что российские власти оказывают адресную помощь. По ее словам, эта политика является абсолютно верной.

Ранее руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что граждане России имеют право на выплаты из-за коронавируса, но только в том случае, если будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.