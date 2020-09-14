В Кремле отреагировали на идею Медведева раздать деньги россиянам

Кремль отреагировал на идею бывшего премьер-министра (сейчас заместитель председателя Совбеза) Дмитрия Медведева о введении в России минимального гарантированного дохода, предполагающего раздачу денег гражданам.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предметных обсуждений вопроса пока не ведется, пишет «Интерфакс».

Идею гарантированного дохода Медведев высказал 8 сентября. По мнению Медведева, такую выплату должен получать любой гражданин независимо от рода деятельности, социального и экономического положения.

Медведев отметил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности, поэтому идея гарантированного дохода требует внимания.

Опрос

Опрос, проведенный сервисом Superjob.ru, показал, что большинство жителей России — 68% — поддерживают идею ввести в стране фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства. Больше всего идею поддерживают россияне в возрасте от 25 до 34 лет и в возрасте от 35 до 44 лет, пишет Lenta.ru.

Проекты ранее

Ранее уже обсуждались такие проекты. Так, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тыс. рублей в месяц.