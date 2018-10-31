В Кремле заявили, что следят за «битвой» нефтяников и правительства из-за роста цен на бензин

В Кремле следят за противостоянием нефтяников и правительства из-за роста цен на топливо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, какие действия в сложившейся ситуации будут предприниматься — стоит расспрашивать правительство, пишет «Коммерсант».

«Это вопрос, который, конечно, следует адресовать правительству. Конечно, в Кремле в курсе, это тема, которая, скажем так, сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается. Вы видите, что предпринимаются очень активные меры, энергичные меры и работа ведется. Но это правительство», — прокомментировал Песков.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на бензин продолжается несмотря на предпринятые меры. В связи с этим он дал поручение Минэнерго совместно с нефтяными компаниями в кратчайшие сроки подготовить и реализовать план по сдерживанию роста цен на топливо, пишет РИА Новости.

16 октября глава министерства финансов и первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов гарантировал, что цены на бензин не вырастут вслед за планируемым повышением акцизов, пишет polit.ru. «Мы не рассчитываем ни на какие скачки и никакие скачки не планируем», — заявил он, пояснив, что «предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки».

Ранее эксперты отметили, что розничные продавцы бензина и дизеля сейчас работают себе в убыток, а с нового года цены могут все же вырасти из-за увеличения акцизов и налогового маневра в нефтяной отрасли.

Рост цен на топливо

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей, пишут РИА Новости.

Правительство, реагируя на ситуацию, решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. С нефтяными компаниями договорились о фиксации цены на топливо на уровне 30 мая этого года на время выработки решения о поддержке отрасли.