В масках и без кредитов. Пять фактов о посевной на Алтае в условиях коронавируса и высоких цен

Весенние полевые работы в этом году стартовали в Алтайском крае раньше обычного и совсем в непривычных условиях. Трактористы теперь работают в масках, на базы никого не пускают, а помещения, в том числе животноводческие, обрабатывают хлорсодержащими препаратами. И это далеко не все особенности весеннего сезона. Altapress.ru собрал пять фактов, которые говорят о нетипичности нынешней посевной.

Факт № 1. Коронавирусный

Алтайские сельхозпредприятия, агроснабженцы и продавцы расходных материалов — средств защиты растений и удобрений — попали в список тех, кому можно работать в период пандемии.

Это прописали в отдельном указе губернатора, вышедшем 6 апреля. Надо сказать, что до появления документа чувствовалась определенная нервозность. На первой апрельской неделе, когда вся страна засела по домам, подготовка к полевым работам во многом остановилась.

Директор сельхозпредприятия «СП им. Г. С. Титова» (Косихинский район), а по совместительству депутат АКЗС Александр Траутвейн, одним из первых заявивший об угрозах срыва посевной, говорит, что сейчас все наладилось.

Правда, как и остальным непрерывно работающим, аграриям надо соблюдать повышенные меры безопасности. Трактора дезинфицировать никто не заставляет, а вот помещения — да.

Коровы. Олег Богданов

На ферме хозяйства дважды в день хлорсодержащим препаратом обрабатывают даже коровники.

Александр Траутвейн,

руководитель сельхозпредприятия «СП им. Г. С. Титова»:

Больших затрат меры профилактики коронавируса не требуют: помыть помещения, продезинфицировать, проветрить. Единственная проблема — достать медицинские маски. В селах их вообще нет. Мне удалось купить тысячу штук, теперь это наш стратегический запас.

В фермерском хозяйстве Евгения Долгова в Ребрихинском районе всё как и везде: моют руки, носят маски. Руководитель КФХ рассказывает: чтобы не дай бог не занести заразу, решили на базу никого постороннего не пускать.

Сами механизаторы работают в поле изолированно, подальше друг от друга. И так будет до спада пандемии и снятия в крае особого режима. Когда это произойдет, никто предсказать не может.

Посевная. Олег Богданов

Факт № 2. Ранневесенний

«Первые ласточки» весенних полевых работ выпорхнули еще 4 апреля в Угловском районе. В этот же день в фермерском хозяйстве Николая Апасова Усть-Пристанского района «прощупать почву» в поля вышли два агрегата. Их задача была — закрыть влагу. Наследующий день работы решили усилить.

По словам Александра Лукьянова, вице-губернатора Алтайского края, весенние работы в этом году начались на 7−10 дней раньше обычного. Если в прежние годы аграрии массово выходили в поля к 15−17 апреля, то сейчас уже вовсю кипит работа.

На отдельных участках Усть-Пристанского, Кулундинского, Угловского, Михайловского, Табунского, Петропавловского и ряда других районов аграрии ведут боронование, вносят удобрения. С каждым днем количество хозяйств, вошедших в весенний сезон, становится все больше.

В минувшие выходные к их числу примкнула и «Алтайская продовольственная компания» из Волчихинского района. Ее руководитель Александр Балаков рассказывает: особых сдвигов по срокам у них не произошло. Другой вопрос — условия.

Подготовка к посевной. akzs.ru

В нынешнем году погода буквально благоволит сельскому хозяйству. Снега в большинстве районов края было хоть и много (иногда в два раза больше по сравнению с другими годами), но сошел он равномерно. Земля насытилась влагой и сверху быстро просохла.

«Тракторы в полях тонуть точно не будут», — заверил Александр Лукьянов.

Факт № 3. Рапсогречнесоевый

На вопрос, что алтайские аграрии будут сеять в нынешнем году, еще два месяца назад чиновники отвечали: «Все то же, что и в прошлом». Поводов менять структуру посевных площадей действительно не было.

Затем наступила весна, обвалился рубль, и вся алтайская сельхозпродукция стройными рядами двинулась на экспорт. Аграрии призадумались.

В середине марта на фоне пандемии коронавируса начался дикий ажиотаж на гречку. Люди сметали крупу с полок. Цена на нее росла, на зерно гречихи — тоже. Только за неделю с 30 марта по 6 апреля она подскочила на 4,5 тыс. рублей за тонну. Рекорд!

Топ-10 хозяйств Алтайского края по посевной площади в 2018 году. altapress.ru

Александр Лукьянов объясняет: в нынешнем году площади посевов будут на уровне 5,2 млн га. В принципе, как и в прошлом.

Прибавятся зерновые — примерно на 90 тыс. га. В том числе на 10 тыс. га будет больше гречихи. Технические культуры аграрии посеют на площади 1,1 млн га, из них 185 тыс. га отдадут под рапс, 180 тыс. га — под сою и 89 тыс. га — под лен-кудряш. Все культуры — экспортные и крайне востребованные.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Рекомендация у нас одна — соблюдать севообороты и технологии, чтобы получать хорошие урожаи высококачественного сырья. Оно всегда востребовано, и за него дают достойную цену.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Факт № 4. Горюче-смазочный

Полевой сезон в нынешнем году впервые за долгое время не сопряжен с ростом цен на ГСМ. Это, конечно, плюс: аграриям не надо нервно заглядывать в сводки топливных компаний и содрогаться.

Шоковым в этом плане выдался 2018 год, когда бензин подорожал на 16%, дизельное топливо — на 25%, а цены почти на всю сельхозпродукцию обвалились.

На этот раз совершенно другая история: стоимость дизельного топлива по сравнению с весной прошлого года снизилась, хоть и совсем незначительно — на 310 рублей за тонну.

У аграриев, в расходной части которых покупка ГСМ занимает уже почти 20%, это только вызывает улыбку. «Я бы это снижение назвал чисто символическим», — отметил Евгений Долгов.

Канистра , бензин. СС0

Факт № 5. Финансовый

В 2020 году российский АПК вновь переживал перестройку системы государственной поддержки отрасли, вторую за три года. На этот раз так называемую единую субсидию, в которую входило сразу более 20 направлений поддержки, разделили на две части: компенсирующую и стимулирующую. В первую, например, вошли погектарные и молочные субсидии.

Суммы остались примерно те же: на животноводство Алтайский край получит 1,9 млрд рублей, на растениеводство — 1,2 млрд.

Принципиальный момент лишь в том, что теперь для получения денег от государства каждое хозяйство должно заключить отдельный договор, в котором прописаны некие индикативные показатели по площади посевов и урожайности, которую надо будет получить. От их выполнения теперь зависит, придется ли хозяйству возвращать деньги в бюджет.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Процедура получения льготных кредитов не поменялась. Банки, как и прежде, выдают аграриям займы на сезонные работы и инвестиционные цели по ставке до 5% годовых.

Парадоксально, но льготные кредиты в этом году не пользуются большим спросом. Из 5,2 млрд рублей, которые сельхозпредприятия и мелкие фермеры могут привлечь, освоено чуть больше половины. По словам Александра Лукьянова, в прошлом году этот показатель был на 15% выше.

Объяснение чиновников простое: собственных средств у крестьян оказалось достаточно. Доходность отрасли по итогам 2019 года выросла с 9 до 12 млрд рублей, нынешние цены на зерно и молоко только радуют.