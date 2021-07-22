В Минэкономразвития динамику цен на продукты назвали «стабильной»

За исключением сезонно подешевевших за неделю с 13 по 19 июля овощей и фруктов, динамика цен на продукты питания в России в целом стабильна, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», сообщает ТАСС .

«Динамика цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, в целом сохраняется стабильной», — говорится в обзоре.

По данным МЭР, мировые цены на продовольствие с 1 по 19 июля выросли на 1,1%. Больше всего дорожает пальмовое и подсолнечное масло; подешевел сахар.

«На рынках продовольствия цены большинства товаров выросли — в среднем на 1,1% в период с 1 по 19 июля (в июне — понизились на 5,4%). По темпам прироста цен лидировали пальмовое и подсолнечное масла (на 10,7−15,7%). Сахар, напротив, подешевел (на 1−3,2% в зависимости от вида фьючерса)», — приводит данные МЭР.

В марте стоимость социально значимых продуктов питания в России выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции, следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.