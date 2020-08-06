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7 августа
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Экономика

В Минфине предложили скромнее финансировать Крым

Минфин РФ предложил тратить меньше средств на Крым, пишет РИА Новости.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Речь идет о сокращении финансирования программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в последующие два года.

Сообщается, что в 2021 году расходы предлагают уменьшить на 8,5 млрд рублей (до 76,1 млрд), а в 2022 году траты хотят сократить на 9,1 млрд рублей (до 82,3 млрд), пишет «МК».

Оборонка

Ранее министерство финансов РФ предложило сократить объем финансирования государственной программы «Обеспечение обороноспособности страны».

На следующие три года Минфин хочет урезать программу примерно на 323 млрд рублей.

Таким образом, расходы на эту госпрограмму в 2021 году могут составить около 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.

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