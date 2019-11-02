В Минфине рассказали, когда налог для самозанятых заработает по всей стране

Минфин России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну. Об этом сообщает RT. Сейчас эту систему «откатывают» в четырех регионах, в ней зарегистрировались более 240 тыс. человек.

Что такое налог для самозанятых

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января, уточняет РИА Новости. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют 4 процента с доходов (при работе с физическими лицами) или 6 процентов (при работе с компаниями).

В настоящее время эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. С начала 2020 года практику распространят на 19 субъектов РФ

Зачем вводят налог для самозанятых

Во-первых, это позволяет гражданам «выйти из тени».

Во-вторых, для многих уплата такого налога открывает дополнительные возможности — например доказать свою платежеспособность при получении банковских займов.

В-третьих, это позволит самозанятым формировать свои пенсионные права и получить в будущем социальные гарантии.

Кроме того, это новая форма дополнительных поступлений в бюджет.