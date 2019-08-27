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27 августа
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Экономика

В Минфине рассказали о новой системе пенсионных накоплений

Банк России и Минфин решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируют объявить через неделю. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

«Законопроект об ИПК — я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Сергей Швецов — первый зампредседателя ЦБ РФ — прим. ТАСС) через неделю объявим вам все детали», — сказал он. Моисеев не исключил, что это может произойти на Московском финансовом форуме, который состоится 12−13 сентября.

Кроме того, замглавы Минфина сообщил, что законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК. «Да, правильно (на основе законопроекта об ИПК — прим. ТАСС). Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению (в систему)», — завяил он.

Напомним, концепцию об ИПК разработали в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник. Они составят 6% от зарплаты, но ставка может меняться, или можно вообще отказаться от уплаты взносов. В Минфине сообщили, что запустить систему планируют с 2020 года, отмечают «Известия»,

Ранее Путин назвал условие для индивидуальных пенсий. Глава государства одобрил систему индивидуального пенсионного капитала. На встрече с авторами законопроекта президент назвал условие, при котором ИПК будет действовать — подключение к новому механизму должно быть абсолютно добровольным.

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