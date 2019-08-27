В Минфине рассказали о новой системе пенсионных накоплений

«Законопроект об ИПК — я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Сергей Швецов — первый зампредседателя ЦБ РФ — прим. ТАСС) через неделю объявим вам все детали», — сказал он. Моисеев не исключил, что это может произойти на Московском финансовом форуме, который состоится 12−13 сентября.
Кроме того, замглавы Минфина сообщил, что законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК. «Да, правильно (на основе законопроекта об ИПК — прим. ТАСС). Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению (в систему)», — завяил он.
Напомним, концепцию об ИПК разработали в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник. Они составят 6% от зарплаты, но ставка может меняться, или можно вообще отказаться от уплаты взносов. В Минфине сообщили, что запустить систему планируют с 2020 года, отмечают «Известия»,
Ранее Путин назвал условие для индивидуальных пенсий. Глава государства одобрил систему индивидуального пенсионного капитала. На встрече с авторами законопроекта президент назвал условие, при котором ИПК будет действовать — подключение к новому механизму должно быть абсолютно добровольным.