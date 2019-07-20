В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

Данная мера содержится в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019−2025 годы. В документе предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».
По данным агентства Nielcen, за последние 10 лет российский рынок пива сократился более чем на треть и в 2018 году составил 645,3 млн дал. Производители объясняют нестабильное положение в отрасли ужесточением законодательства.
Частично ситуацию смог изменить прошлогодний чемпионат мира по футболу. По итогам 2018 года, к примеру, датская Carlsberg Group сообщила о росте рынка на 3%. В то же время чиновники Росалкогольрегулирования продолжили фиксировать сокращение пивного сегмента — на 2,2% за год.