14 февраля
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Экономика

В новых предложениях ЦБ по борьбе с мошенниками усомнились банкиры

Банки раскритиковали предложенный Центробанком законопроект по борьбе с мошенниками, сообщили в Ассоциации банков России (АБР), пишут «Известия».

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Предложенные меры вызывают вопросы о возможности их исполнения и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту, отметили в ассоциации. Речь идет об усложнении процедуры проведения операций: чтобы не только банк плательщика, но и банк получателя проверял денежные переводы на признаки мошенничества, и чтобы последний мог ограничивать дистанционный доступ к счету.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, вся ответственность перекладывается на кредитную организацию, которая получает платеж. Также новый механизм может привести к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и возможным претензиям к финансовым организациям, пишет Газета.Ru.

В Центробанке сообщили — новый механизм по возврату похищенных средств уже обсуждался с участниками рынка. Однако проект закона сейчас находится в стадии доработки.

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