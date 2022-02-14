В новых предложениях ЦБ по борьбе с мошенниками усомнились банкиры

Предложенные меры вызывают вопросы о возможности их исполнения и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту, отметили в ассоциации. Речь идет об усложнении процедуры проведения операций: чтобы не только банк плательщика, но и банк получателя проверял денежные переводы на признаки мошенничества, и чтобы последний мог ограничивать дистанционный доступ к счету.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, вся ответственность перекладывается на кредитную организацию, которая получает платеж. Также новый механизм может привести к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и возможным претензиям к финансовым организациям, пишет Газета.Ru.

В Центробанке сообщили — новый механизм по возврату похищенных средств уже обсуждался с участниками рынка. Однако проект закона сейчас находится в стадии доработки.