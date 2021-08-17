В Новосибирске выяснили, как успешные жены депутатов зарабатывают миллионы

В новосибирском горсовете есть депутаты, чьи супруги демонстрируют высокие заработки, иногда многократно превышающие доход представителей власти, сообщает NGS.RU .

Жена депутата Игоря Кудина в 2020 году заработала 22,9 млн рублей — немногим более мужа, который задекларировал 21,1 млн.

«Занимается бизнесом с 2012 года, она была учредителем компании, которая специализировалась на выращивании овощей. В 2017 году предприятие обанкротилось», — отмечает издание.

Однако появились более успешные бизнесы — сеть из 17 салонов, торгующей медтехникой (по итогам 2020 года выручка составила 219 млн рублей, а чистая прибыль — 12 млн).

Есть и еще три компании: первая успешно заключают контракты с медучреждениями, вторая обслуживает медоборудование, а третья — теплоэнергетическая.

Жена депутата Алексея Андреева, который в горсовете противодействует коррупции, заработала почти в 30 раз больше мужа — 79,8 млн рублей против 2,7 млн.

«Занимается в основном недвижимостью и строительством. У нее девять действующих компаний (в том числе ИП) и несколько уже ликвидированных. Имя жены депутата связывают с некоторыми громкими скандалами <…> Компания купила земельный участок площадью 4,5 га в Заельцовском бору, поделила на три участка и затем перепродала для строительства домов отдыха и гостиниц. При этом участок изначально выдавался в аренду, но компания сумела переоформить его в собственность», — сообщает НГС.

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Супруга депутата Александра Тарасова заработала примерно в 23 раза больше мужа — 16 млн рублей против 685 тысяч.

«Есть ИП (управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе), а также восемь действующих бизнесов, в которых она имеет доли. Большая часть из этих компаний занимаются недвижимостью или продажей бытовых товаров», — уточняет издание.

Также имеет долю (6,79%) в микрофинансовой организации — по данным сайта компании, действует под брендом «ДоброДеньги».

Помимо жен депутатов деньги умеют зарабатывать и мужья парламентариев. Так, доход супруга Ирины Диденко составил 56,5 млн рублей, при этом избранница получила 2,1 млн.

«Руководит шестью предприятиями, имеет доли в еще четырех. Вместе с супругой является учредителем компании, которая производит картон и бумажную тару. В заказчиках — „Сбербанк России“, „Почта России“, Кассационный Военный суд», — пишет НГС.

Ранее нулевой доход задекларировал свердловский депутат-единоросс, который предлагал россиянам меньше есть, если не хватает денег.