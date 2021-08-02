Предлагавший россиянам меньше есть депутат-единоросс задекларировал нулевой доход

Депутат-единоросс Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер согласно официальной декларации о доходах за 2020 год заработал 0 рублей. В 2015-м он посоветовал россиянам на фоне роста цен начать поменьше есть.

На тот момент он возглавлял аграрный комитет Свердловской облдумы. На фоне 25% роста продуктовых цен депутат на камеру рекомендовал россиянам «если нет денежных средств задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться».

В декларации Гаффнера указана квартира в 66,6 квадратных метров. Один его несовершеннолетний ребенок владеет квартирой в 80 квадратов. Квартира второго несовершеннолетнего ребенка больше — 201,7 квадратных метров, пишет polit.ru.

Из декларации Гаффнера куда-то пропал третий несовершеннолетний — в прошлом году на него была записана квартира площадью в 239,2 квадратных метра.

В 2019 году Илья Гаффнер официально зарегистрировал годовой доход в 4 копейки.

В 2016 Гаффнер судом признан банкротом перед Россельхозбанком. Он был должен 160 млн рублей.