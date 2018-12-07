В Пенсионном фонде грядут отставки топ-менеджеров

Часть руководства Пенсионного фонда России (ПФР) может смениться в ближайшее время. Речь идет о сразу трех топ-менеджерах организации — заместителях руководителя Антона Дроздова.

Заявление об отставке подал заместитель главы правления фонда Борис Гукайло, пишет «Коммерсант». Он работал в ПФР с 2009 года, отвечал за капитальное строительство и закупочную деятельность. По данным источников издания, увольнение может быть связано со строительством зданий фонда в регионах — в Красноярске ранее арестовали замглавы местного отделения за хищение средств.

Своего поста может лишиться и замглавы правления Алексей Иванов, который занимается IT-инфраструктурой и информатизацией, пишет ura.ru. Его уход связывают с тем, что работу этого направления раскритиковала вице-премьер Татьяна Голикова.

Другой кандидат на отставку — зампред правления ПФР Николай Козлов, отвечающий за взаимодействие с НПФ. Вопрос о его увольнении решат «по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений», рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

В случае, если половина команды Дроздова лишится своих постов, вслед на ними может уйти и он сам, считает собеседник «Ъ». Однако это произойдет не ранее весны 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году планируют сократить штат сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР). Количество работающих в ПФР по сравнению с 2015 годом уменьшится на 25%.