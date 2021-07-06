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Экономика

В ПФР рассказали, через сколько лет пенсия достигнет 20 тысяч рублей

В 2022 году размер индексации пенсий составит 5,9%, однако даже это не позволит перейти рубеж в 20 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основные характеристики бюджета Пенсионного фонда.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Согласно данным ПФР, среднегодовая страховая пенсия по старости только в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей.

«С 1 января 2022 года размер индексации составит 5,9%. В 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%", — отмечает агентство.

В итоге среднегодовая пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей.

Отличный торт по случаю выхода на пенсию.
Отличный торт по случаю выхода на пенсию.
Adme.ru

По планам ПФР, в 2022 году страховые пенсии начислят 39,57 млн человек, в 2023-м — 38,93 млн, в 2024-м — 38,86 млн.

В фонде подчеркнули, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты не планируется на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее в ПФР пояснили, как пенсии и другие пособия будут начисляться на карту «Мир».

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