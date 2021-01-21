В правительстве края прокомментировали «рейдерское давление» на «Кучуксульфат»

В министерстве промышленности и энергетики Алтайского края хорошо знают о сложной ситуации, сложившейся вокруг предприятия «Кучуксульфат», и стараются оказывать поддержку. Такой комментарий получил altapress.ru из ведомства 21 января.

«Министерство промышленности и энергетики Алтайского края регулярно взаимодействует с руководством ОАО „Кучуксульфат“. На контроле держатся вопросы деятельности завода и перспективные направления. В числе последних — продление лицензии. Для оперативного решения правительство края обратилось в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Ожидается принятие соответствующего решения в ближайшие недели», — сообщили в министерстве.

По данным altapress.ru, речь идет о том, что в департаменте недропользования по Сибирскому федеральному округу пока не утверждены границы изменения участка недр «Кучукское месторождение», где алтайское предприятие могло бы вести добычу.

Этот вопрос будет рассмотрен за заседании специальной комиссии Роснедр 21 января.

«Кучуксульфат». kuchuk.ru.

Почему у «Кучуксульфата» возникли сложности

Напомним: в конце прошлого года партия «Единая Россия» обратилась с письмом к президенту страны Владимиру Путину, в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, а также в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с просьбой спасти от рейдерского захвата «Кучуксульфат».

Письмо подписано секретарем Благовещенского отделения партии «ЕР» Алексеевым и исполнительным секретарем Шарко.

В тексте сказано, что в последнее время «Кучуксульфат» подвергся рейдерскому давлению со стороны «отдельных представителей бизнес-сообщества, бывших и действующих представителей контролирующих и правоохранительных органов (полковники и генералы), руководящих работников ряда структур исполнительной власти РФ».

Какие-то конкретные фамилии или бизнес-группы, якобы участвующие в рейдерском влиянии на «Кучуксульфат», авторами письма не называются.

«Кучуксульфат». kuchuk.ru.

Чем привлекателен «Кучуксульфат»

Благовещенское предприятие — один из мировых лидеров по объему добычи сульфата натрия на озере Кучук и некоторых других озерах. Завод внесен в реестр предприятий, которые относятся к градообразующим и бюджетообразующим в стране, он обеспечивает наполнение бюджета и поселка Степное Озеро, и всего Благовещенского района.

На предприятии трудятся около 1200 человек. Средняя зарплата составляет 45 600 рублей. По некоторым данным, налоговые платежи «Кучуксульфата» в последнее время достигают 1,7 млрд рублей. Годовая выручка компании колеблется от 5,5 до 6,5 млрд рублей. Кроме того, завод активно спонсирует самые различные мероприятия краевого и районного уровней.

«Кучуксульфат» — открытое акционерное общество. Состав учредителей ОАО не раскрывается. Руководят заводом председатель совета директоров Василий Гамаюнов и генеральный директор Дмитрий Горюнов.

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, в последнее время интерес к «Кучуксульфату» проявляли такие финансово-промышленные группы, как AEON, «Альфа-Групп», «Росбилдинг» и некоторые другие.