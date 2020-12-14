В правительстве рассказали, как будут останавливать рост цен на продукты

14 декабря на заседании правительства озвучили меры, которые должны остановить рост цен на продукты в стране. Ранее Владимир Путин дал чиновникам неделю на решение этой проблемы.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря. Они будут действовать до конца первого квартала.

Розничная цена на сахар снизится до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг, пишет «Коммерсантъ».

Следить за исполнением решения будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Если цены вновь вырастут, то власти могут ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла.

Также Минэкономразвития предложили кабмину установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%, ввести экспортную пошлину на пшеницу, дать господдержку производителям сахара, хлеба и переработчикам муки.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что меры для предотвращения роста цен нужно принимать не тогда, когда продукты уже подорожали. Систему реагирования нужно создавать заранее.