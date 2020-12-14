Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В правительстве рассказали, как будут останавливать рост цен на продукты

14 декабря на заседании правительства озвучили меры, которые должны остановить рост цен на продукты в стране. Ранее Владимир Путин дал чиновникам неделю на решение этой проблемы.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря. Они будут действовать до конца первого квартала.

Розничная цена на сахар снизится до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг, пишет «Коммерсантъ».

Следить за исполнением решения будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Если цены вновь вырастут, то власти могут ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла.

Также Минэкономразвития предложили кабмину установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%, ввести экспортную пошлину на пшеницу, дать господдержку производителям сахара, хлеба и переработчикам муки.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что меры для предотвращения роста цен нужно принимать не тогда, когда продукты уже подорожали. Систему реагирования нужно создавать заранее.

«Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях от производства до торговых сетей», — сказал он.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость