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Экономика

В правительстве рассказали, когда введут универсальное пособие для бедных семей

Правительство предложило с начала 2023 года ввести в России универсальное пособие для бедных семей. Об этом рассказали РИА Новости.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев

Такое предложение выдвинул Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — пояснил председатель кабинета министров.

Пособие также будет включать в себя выплаты на детей от трех до семи лет, от восьми до семнадцати. Женщина на раннем сроке беременности (при условии, что она встанет на учет), тоже может претендовать на выплаты.

Подать заявление на пособие можно будет через портал «Госуслуг» без дополнительных справок.

Ранее стало известно, как изменится размер и порядок получения социальных выплат.

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