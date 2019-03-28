В правительстве задумались об установке «Платона» на мусоровозы

Российское правительство обсуждает возможность применения системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами, сообщают « Ведомости ».

Как рассказал представитель Минтранса, соответствующий эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов.

В федеральном правительстве задумались о переносе опыта на всю страну. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева подтвердил, что оснащение транспорта навигацией обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами.

При этом в Минтрансе подчеркивают, что об обязательном применении системы речи не идет, пишет polit.ru.

Ранее Минтранс предложил менять бортовые устройства системы «Платон» на грузовых автомобилях массой свыше 12 тонн каждые три года.