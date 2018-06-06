Губернатором Алтайского края мог стать куратор системы "Платон"

Сегодня, 18:49.
Политика

Должность губернатора Алтайского края предлагали главе "Росавтодора" Роману Старовойту, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на свои источники.

Роман Старовойт.
Роман Старовойт. Фото: Росавтодор.

По информации издания, Старовойт отказался от предложения возглавить Алтайский край. Теперь Старовойта называют основным претендентом на пост главы Хакассии, где в ближайшее время прогнозируют отставку действующего губернатора Виктора Зимина.

46-летний Старовойт руководит Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) с 2012 года. До этого работал в правительстве Санкт-Петербурга и аппарате правительства РФ. СМИ писали о его связях с бизнесменами Ротенбергами, близкими к Владимиру Путину. Так, именно Росавтодор отвечал за разработку системы "Платон" (часть оператора "РТИТС" принадлежит Игорю Ротенбергу) и подписал контракт на проектирование и строительство Крымского моста с  "Стройгазмонтажем" Аркадия Ротенберга.

Напомним, что в числе кандидатов на пост губернатора Алтайского края сразу после отставки Александра Карлина называли 39-летнего Андрея Чибиса, замминистра строительства и ЖКХ. Однако в итоге регион возглавил 47-летний Виктор Томенко, на тот момент председатель правительства Красноярского края.

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