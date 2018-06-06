Губернатором Алтайского края мог стать куратор системы "Платон"

Должность губернатора Алтайского края предлагали главе "Росавтодора" Роману Старовойту, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на свои источники.
По информации издания, Старовойт отказался от предложения возглавить Алтайский край. Теперь Старовойта называют основным претендентом на пост главы Хакассии, где в ближайшее время прогнозируют отставку действующего губернатора Виктора Зимина.
46-летний Старовойт руководит Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) с 2012 года. До этого работал в правительстве Санкт-Петербурга и аппарате правительства РФ. СМИ писали о его связях с бизнесменами Ротенбергами, близкими к Владимиру Путину. Так, именно Росавтодор отвечал за разработку системы "Платон" (часть оператора "РТИТС" принадлежит Игорю Ротенбергу) и подписал контракт на проектирование и строительство Крымского моста с "Стройгазмонтажем" Аркадия Ротенберга.
Напомним, что в числе кандидатов на пост губернатора Алтайского края сразу после отставки Александра Карлина называли 39-летнего Андрея Чибиса, замминистра строительства и ЖКХ. Однако в итоге регион возглавил 47-летний Виктор Томенко, на тот момент председатель правительства Красноярского края.
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