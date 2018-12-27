Профсоюзы: арендатор задолжал сотрудникам Дворца спорта 3,5 млн рублей

Глава краевой организации профсоюзов Иван Панов в беседе с altapress.ru опроверг расторжение договора аренды с ООО «Дворец зрелищ и спорта». Более того, по его словам, директор этой компании Юрий Пятанин отказался это сделать даже после предложения профсоюзов оплатить его долги перед работниками по зарплате.

О том, что объединение профсоюзов расторгло договор, 19 декабря рассказал сам Пятанин — после того, как краевой суд оставил с силе решение о закрытии Дворца спорта.

Однако Иван Панов сообщил, что это информация не соответствует действительности. По его словам, организация профсоюзов действительно обращалась к ООО с предложением расторгнуть договор по соглашению сторон. Но Пятанин ответил отказом.

Более того, говорит Панов, Пятанину предложили расторгнуть договор на условии, что профсоюзы погасят долги ООО перед работниками по зарплате. А их накопилось уже на 3,5 млн рублей. Однако и в этом случае, говорит Панов, Пятанин ответил отказом.

Иван Панов,

руководитель краевой организации профсоюзов:

С нашей стороны это был жест доброй воли, потому что работники арендатора к нам как организации не имеют никакого отношения. Но многие из них работают во Дворце по много лет, некоторые — с 80-х годов.

Кроме того, по словам Панова, ООО «Дворец зрелищ и спорта» задолжал собственнику ещё и арендные платежи, причем за июнь и июль — месяцы, когда объект ещё не закрыли. Всего около 300 тысяч рублей.

Теперь краевая организация намерена обратиться в арбитражный суд с требованием о расторжении договора.