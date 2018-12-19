Директор барнаульского Дворца спорта заявил, что здание продадут владельцу «Карандин Арены»

Крайсовпроф расторгает договор аренды с фирмой «Дворец зрелищ и спорта», об этом стало известно после вчерашнего решения краевого суда, который оставил Дворец спорта закрытым. Директор фирмы-арендатора профсоюзного имущества полагает, что это означает продажу дворца. И он даже знает покупателя, сообщают «Вести Алтай» .

Закрыли Дворец зрелищ и спорта еще 8 августа. И 18 декабря коллегия Алтайского краевого суда оставила в силе решение предыдущей инстанции: объект будет закрыт до тех пор, пока там не устранят все нарушения пожарной безопасности.

Собственник здания Алтайский краевой совет профсоюзов намерен расторгнуть договор аренды с ООО «Дворец зрелищ и спорта». Предложение расторгнуть договор поступило арендатору после того, как суд подтвердил, что открывать дворец нельзя.

Объявление на входе во Дворец зрелищ и спорта. Barnaul22.

Директор фирмы Юрий Пятанин считает, что покупатель на здание уже есть. Скорее всего, это владелец единственной на сегодня ледовой площадки в городе «Карандин-Арена».

Юрий Пятанин,

директор ООО"Дворец зрелищ и спорта" ( из интервью «Вести Алтай»):

Он ещё заявляет, что в декабре покупаю, а в январе буду работать. Как, интересно, это получается? Нам нельзя работать, людям, которые его обслуживали и знают весь дворец, а ты заходишь и сразу будешь работать?

Пятанин также утверждает, что представители собственника «Карантин Арены» уже были во Дворце спорта и «ходили и считали».

Однако, как мы сообщали раньше, лидер алтайских профсоюзов Иван Панов тогда заявлял, что крайсовпроф не намерен продавать или отдавать здание, а будет дальше судиться за то, чтобы объект открыли и разрешили эксплуатировать в таком виде, в каком он есть сейчас.