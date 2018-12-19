Директор барнаульского Дворца спорта заявил, что здание продадут владельцу «Карандин Арены»

Закрыли Дворец зрелищ и спорта еще 8 августа. И 18 декабря коллегия Алтайского краевого суда оставила в силе решение предыдущей инстанции: объект будет закрыт до тех пор, пока там не устранят все нарушения пожарной безопасности.
Собственник здания Алтайский краевой совет профсоюзов намерен расторгнуть договор аренды с ООО «Дворец зрелищ и спорта». Предложение расторгнуть договор поступило арендатору после того, как суд подтвердил, что открывать дворец нельзя.
Директор фирмы Юрий Пятанин считает, что покупатель на здание уже есть. Скорее всего, это владелец единственной на сегодня ледовой площадки в городе «Карандин-Арена».
Юрий Пятанин,
директор ООО"Дворец зрелищ и спорта" (из интервью «Вести Алтай»):
Он ещё заявляет, что в декабре покупаю, а в январе буду работать. Как, интересно, это получается? Нам нельзя работать, людям, которые его обслуживали и знают весь дворец, а ты заходишь и сразу будешь работать?
Пятанин также утверждает, что представители собственника «Карантин Арены» уже были во Дворце спорта и «ходили и считали».
Однако, как мы сообщали раньше, лидер алтайских профсоюзов Иван Панов тогда заявлял, что крайсовпроф не намерен продавать или отдавать здание, а будет дальше судиться за то, чтобы объект открыли и разрешили эксплуатировать в таком виде, в каком он есть сейчас.