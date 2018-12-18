Алтайский краевой суд оставил Дворец спорта закрытым

18 декабря коллегия Алтайского краевого суда рассмотрела апелляцию собственника Дворца зрелищ и спорта по поводу запрета на эксплуатацию здания. Решение районного суда оставили в силе: объект будет закрыт до тех пор, пока там не устранят все нарушения пожарной безопасности.

Юрист Алтайкрайсовпрофа Марина Кондратюк просила краевой суд отменить решение о закрытии Дворца спорта, поскольку, по ее мнению, районный суд неправильно истолковал нормы законодательства и не учел мнение экспертов.

Ранее специалист Алтайской лаборатории судебной экспертизы Минюста заключил: Дворец может эксплуатироваться в таком виде несмотря на то, что здание частично не соответствует даже СНиПам 1962 года.

Представитель прокуратуры парировала, что выводы эксперта были противоречивыми. Сотрудник МЧС, присутствовавший на заседании, заявил, что в здании была реконструкция, а значит, оно должно соответствовать современным нормам.

Заседание в Алтайском краевом суде , МЧС. altapress.ru

Суд спросил, несет ли пребывание во Дворце спорта угрозу жизни людей. Представитель МЧС ответил, что гипотетически она есть. Он напомнил о трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», где причиной смерти многих людей стал едкий дым.

«Все противопожарные нормы написаны жизнями людей», — подчеркнул специалист.

Решение краевого суда вступило в силу с момента оглашения. Чтобы открыть Дворец спорта, здание придется привести в соответствие с действующим законодательством. Правда, у ответчиков есть возможность подать кассационную жалобу в течение 6 месяцев, а затем пойти в Верховный суд РФ. Ранее председатель Алтайкрайсофпрофа Иван Панов озвучивал altapress.ru такие намерения.

Какие нарушения нашли во Дворце спорта?

Напомним, 9 октября Железнодорожный суд Барнаула согласился с прокуратурой, что объект так и не стал безопасным. По результатам осмотра здания, который в сентябре проводили прокуратура, МЧС, пожарная лаборатория и специалист Минюста, зафиксировали семь нарушений пожарной безопасности. Изначально их было 16.

Заседание в Алтайском краевом суде. altapress.ru

К наиболее серьезным недостаткам относятся пожароопасный подвесной деревянный потолок, загроможденные пути эвакуации, неисправная пожарная сигнализация и система пожаротушения. После проверки к ним прибавились еще некоторые новые: например, пластиковые двери в помещениях СШОР и необорудованные сигнализацией тамбуры.

Представители собственника и арендатора уверяли, что ряд требований уже выполнили, а остальные «носят устранимый характер». При этом они настаивали, что в здании не проводилась реконструкция, поэтому оно может эксплуатироваться дальше по СНиПам, действовавшим на момент постройки.