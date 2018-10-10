Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 8°C
940

Открыт и закрыт одновременно: суд вынес решение по Дворцу спорта

9 октября Железнодорожный суд Барнаула принял противоречивое решение по Дворцу зрелищ и спорта. Суд согласился с прокуратурой, что объект так и не стал безопасным: поэтому он должен быть закрыт до устранения всех нарушений. Но при этом с Дворца сняли обеспечительные меры: он сможет открыться до вступления решения суда в законную силу, то есть как минимум на 15 дней. Но, возможно, и на дольше, если одна из сторон спора подаст апелляцию.

Барнаульский дворец зрелищ и спорта.
Барнаульский дворец зрелищ и спорта.
Андрей Никитин

Заседание началось в 16 часов и продлилось 3 часа. За это время суд изучил результаты осмотра здания, который 27 сентября совместно проводили прокуратура, МЧС, пожарная лаборатория и специалист Минюста. Стороны представили свои позиции.

Прокуратура уточнила исковые требования: в них теперь фигурируют семь нарушений (изначально было 16). Остались самые серьезные: пожароопасный подвесной деревянный потолок, загроможденные пути эвакуации, неисправная пожарная сигнализация и система пожаротушения. После проверки к ним прибавились еще некоторые новые: например, пластиковые двери в помещениях СШОР и необорудованные сигнализацией тамбуры.

В Барнаульском Дворце зрелищ и спорта. 5 июля 2018 года
В Барнаульском Дворце зрелищ и спорта. 5 июля 2018 года
Дмитрий Лямзин

Ответчики возражали против требований ведомства. Представители собственника и арендатора уверяли, что ряд требований уже выполнили, а еще часть устранимы. Против новых претензий юристы выступили из-за того, что они не были заявлены ранее. «Это затягивает процесс, новые требования должны быть в новом иске», — говорили ответчики.

Специалист Алтайской лаборатории судебной экспертизы Минюста в целом остался при своем мнении: Дворец может эксплуатироваться в таком виде несмотря на то, что здание частично не соответствует даже СНиПам 1962 года. Ответчики принесли в суд документ, который разрешал эксплуатацию Дворца.

Специалисты МЧС были солидарны с прокуратурой. «Либо приводите здание в соответствие с проектом, либо соблюдайте новые нормы», — заявил представитель пожарного ведомства Антон Чистоклетов.

Что решил суд?

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату на два часа. Решение судья начала зачитывать уже в 20.30. Эксплуатацию объекта, включая подвальные помещения, запретили до устранения нарушений. Меру пресечения отменили до вступления решения суда в законную силу. То есть, как пояснили участники процесса после заседания, Дворец пока не запрещено эксплуатировать. Но как только решение вступит в силу, Дворец снова должен будет закрыться.

Такое необычное решение могло быть продиктовано тем, что здание необходимо подготовить к отопительному сезону. Об этом на суде не раз говорили ответчики, когда мотивировали свои просьбы снять обеспечительные меры.

Судья также отметила, что здание нужно привести в соответствие с действующим законодательством. То есть, СНиПы, действовавшие на момент постройки здания, ответчикам применять не разрешили.

После заседания представители собственника и арендатора здания заявили, что решением недовольны. Их крайне удивило, что суд не прислушался к их доводам. Свои дальнейшие действия они комментировать не стали.

Решение вступает в силу в течение 15 дней. Однако любая из сторон может подать апелляцию. Если это произойдет, то, возможно, Дворец будет открыт, пока не примут окончательное решение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка