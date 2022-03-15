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Экономика

В работе Wildberries 15 марта снова произошел глобальный сбой

В работе популярного у россиян интернет-магазина Wildberries 15 марта снова произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

По состоянию на 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 отчетов о сбоях в работе онлайн-ретейлера.

Почти половина сообщивших о проблемах пользователей (46%) пожаловались на неполадки в работе приложения. Еще 43% столкнулись с трудностями при отслеживании заказа. У 11% юзеров наблюдались проблемы с работой веб-сайта, пишет Lenta.ru.

Чаще всего сообщения о неполадках поступали из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Утром 14 марта на сайте и в мобильном приложении интернет-магазина Wildberries произошел сбой. Пользователи на момент выхода новости направили почти две тысячи отчетов о неполадках и их число продолжает расти. Позднее Wildberries обещал устранить массовый сбой портала в ближайшее время. Однако 15 марта вновь случился глобальный сбой.

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.

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