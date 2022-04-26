26 апреля
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Экономика

В разы больше счетов в иностранных банках выявили у российских чиновников

У российских чиновников в 2021 году отыскали в 4,5 раза больше счетов и вкладов в иностранных банках, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Генпрокуратуры РФ.

Бумага. Документ.
Бумага. Документ.
CC0

Всего за минувший год прокурорам удалось зафиксировать 31 нарушение, связанное с наличием у госслужащих активов в зарубежных банках.

Так, в Генпрокуратуре рассказали о подобном деле в Пензенской области. Там сотрудники ведомства в ходе проверки установили, что жена временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта региона владеет бумагами иностранной нефтегазовой компании, указывает Lenta.ru.

«В результате чиновник лишился своей должности из-за утраты доверия», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал систему противодействия коррупции «Посейдон».

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