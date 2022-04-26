В разы больше счетов в иностранных банках выявили у российских чиновников

Всего за минувший год прокурорам удалось зафиксировать 31 нарушение, связанное с наличием у госслужащих активов в зарубежных банках.
Так, в Генпрокуратуре рассказали о подобном деле в Пензенской области. Там сотрудники ведомства в ходе проверки установили, что жена временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта региона владеет бумагами иностранной нефтегазовой компании, указывает Lenta.ru.
«В результате чиновник лишился своей должности из-за утраты доверия», — уточняет издание.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал систему противодействия коррупции «Посейдон».