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Жизнь

Путин создал систему противодействия коррупции «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон», сообщает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — говорится в указе.

Координатором системы станет администрация президента, а оператором — ФСО.

Министерство труда и соцзащиты РФ будет помогать в использовании системы.

В прошлом году Путин утвердил антикоррупционный план на 2021−2024 годы.

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