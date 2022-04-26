Путин создал систему противодействия коррупции «Посейдон»

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — говорится в указе.
Координатором системы станет администрация президента, а оператором — ФСО.
Министерство труда и соцзащиты РФ будет помогать в использовании системы.
В прошлом году Путин утвердил антикоррупционный план на 2021−2024 годы.