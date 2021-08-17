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Политика

Неподкупные. Что известно о новом антикоррупционном плане и как в России будут бороться с взятками

Российский президент Владимир Путин утвердил антикоррупционный план на 2021−2024 годы. Рассказываем, что это такое и как чиновники будут отчитываться о доходах.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com
1 Кто будет отвечать за разработку антикоррупционных предложений

Разработку порядка привлечения к ответственности президент возложил на правительство и Генеральную прокуратуру, сообщают Известия.

Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф
2 Какие меры примут?
  • Документ подразумевает, что руководители федеральных и региональных органов власти должны проконтролировать реализацию антикоррупционной стратегии. В том числе внести поправки в ведомственные планы и доложить о них до 1 октября.
  • Кроме того, до 15 октября правительству необходимо сформировать предложения — о том, как улучшить отчетность о доходах чиновников. Над проблемой коррупции планируют многократно усилить общественный контроль.
  • Генпрокуратуре до 10 декабря предстоит сформировать предложения — о том, как детализировать сведения о доходах, публикуемые в сети.
Деньги.
Деньги.
unsplash.com
  • По Национальному плану, до 2023 года нужно проанализировать, насколько высоки коррупционные риски при безвозмездном переходе госслужащих в состав руководства национальных корпораций. Об этом пишут РИА Новости.
  • Также 2023-му силовым структурам нужно предусмотреть запреты на работу госслужащих, которые пойманы на взяточничестве и отделались штрафами.
  • Правительство проанализирует, как ограничить получение подарков в качестве взятки.
Коррупция.
Коррупция.
Pixabay.com
  • План утверждает разработку проверки цифровых активов и валюты.
  • Возможно открытие магистерской программы «Антикоррупционная деятельность».
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