Неподкупные. Что известно о новом антикоррупционном плане и как в России будут бороться с взятками

1 Кто будет отвечать за разработку антикоррупционных предложений
2 Какие меры примут?
- Документ подразумевает, что руководители федеральных и региональных органов власти должны проконтролировать реализацию антикоррупционной стратегии. В том числе внести поправки в ведомственные планы и доложить о них до 1 октября.
- Кроме того, до 15 октября правительству необходимо сформировать предложения — о том, как улучшить отчетность о доходах чиновников. Над проблемой коррупции планируют многократно усилить общественный контроль.
- Генпрокуратуре до 10 декабря предстоит сформировать предложения — о том, как детализировать сведения о доходах, публикуемые в сети.
Деньги.
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- По Национальному плану, до 2023 года нужно проанализировать, насколько высоки коррупционные риски при безвозмездном переходе госслужащих в состав руководства национальных корпораций. Об этом пишут РИА Новости.
- Также 2023-му силовым структурам нужно предусмотреть запреты на работу госслужащих, которые пойманы на взяточничестве и отделались штрафами.
- Правительство проанализирует, как ограничить получение подарков в качестве взятки.
Коррупция.
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- План утверждает разработку проверки цифровых активов и валюты.
- Возможно открытие магистерской программы «Антикоррупционная деятельность».