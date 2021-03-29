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Экономика

В России могут снизить НДС для общепита в два раза. Или полностью уберут налог

Минфин РФ занялся проработкой вопроса снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общественного питания, сообщает ТАСС.

Ресторан.
Ресторан.
СС0

С инициативой снизить НДС с 20% до 10% или убрать его полностью выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Письмо с предложением направили президенту России Владимиру Путину в конце января 2021 года. По словам Титова, у инициативы есть хорошие шансы на одобрение.

«Реакция на обращение есть. Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», — отметил уполномоченный.

Он пояснил, что кафе и рестораны закупают продовольствие, которое уже облагается НДС по ставке 10%.

По мнению Титова, результаты подобного эксперимента с общепитом могут затем распространить и на другие отрасли.

Ранее алтайские налоговики объявили войну нелегалам в торговле и общепите.

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