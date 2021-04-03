В России могут вернуть отмененный налог

Руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок Левон Айрапетян рассказал РИА «Новости» , почему могут вернуть отмененный налог на движимое имущество юрлиц.

Айрапетян отметил, что отмена налога на движимое имущество в 2019 году породила множество судебных споров.

«Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом», — пояснил он.

При этом в марте 2021 года глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог.

В Минфине позже сообщили, что власти пока не приняли никаких решений, однако сам вопрос возвращения дополнительно проработают.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Айрапетян отметил, что сейчас возникает множество судебных споров из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому.

«В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают как правило из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым», — разъяснил эксперт.

По словам Айрапетяна, возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему. Вероятно, в ближайшем времени власти раскроют перспективы.

Ранее сообщали, что в России могут снизить НДС для общепита в два раза, или полностью уберут налог.