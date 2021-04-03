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Экономика

В России могут вернуть отмененный налог

Руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок Левон Айрапетян рассказал РИА «Новости», почему могут вернуть отмененный налог на движимое имущество юрлиц.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Айрапетян отметил, что отмена налога на движимое имущество в 2019 году породила множество судебных споров.

«Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом», — пояснил он.

При этом в марте 2021 года глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог.

В Минфине позже сообщили, что власти пока не приняли никаких решений, однако сам вопрос возвращения дополнительно проработают.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Айрапетян отметил, что сейчас возникает множество судебных споров из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому.

«В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают как правило из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым», — разъяснил эксперт.

По словам Айрапетяна, возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему. Вероятно, в ближайшем времени власти раскроют перспективы.

Ранее сообщали, что в России могут снизить НДС для общепита в два раза, или полностью уберут налог.

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