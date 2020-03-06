В России отменили проведение крупного экономического форума

Он объяснил отмену мероприятия защитой здоровья россиян, а также гостей и участников форума.
Причиной решения стало объявление ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и данных о его распространении в странах — участницах форума, пишет bfm.ru.
Ранее из-за коронавируса был отменен целый ряд крупных мероприятий в разных странах. Среди них Женевский автосалон и одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в испанской Барселоне.
Столичные меры
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан.
Всех работодателей мэрия обязала обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Департамент здравоохранения Москвы будет оформлять листки нетрудоспособности без посещения больными поликлиник и больниц.
Смерть после выписки
Ранее в Китае зафиксировали первый случай смерти от коронавируса после выписки пациента из больницы.
Умер 36-летний житель города Ухань, который считается эпицентром эпидемии. Мужчину госпитализировали 12 февраля и недавно полностью «вылечили» от заболевания.
Спустя два дня после выписки пациент вновь почувствовал недомогание, сухость во рту и газы в желудке. Еще через три дня он скончался от дыхательной недостаточности.