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6 марта -7°C

В России отменили проведение крупного экономического форума

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить его в 2020 году из-за вспышки нового коронавируса COVID-2019 в мире, заявил глава оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Он объяснил отмену мероприятия защитой здоровья россиян, а также гостей и участников форума.

Причиной решения стало объявление ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и данных о его распространении в странах — участницах форума, пишет bfm.ru.

Ранее из-за коронавируса был отменен целый ряд крупных мероприятий в разных странах. Среди них Женевский автосалон и одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в испанской Барселоне.

Столичные меры

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан.

Всех работодателей мэрия обязала обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Департамент здравоохранения Москвы будет оформлять листки нетрудоспособности без посещения больными поликлиник и больниц.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Смерть после выписки

Ранее в Китае зафиксировали первый случай смерти от коронавируса после выписки пациента из больницы.

Умер 36-летний житель города Ухань, который считается эпицентром эпидемии. Мужчину госпитализировали 12 февраля и недавно полностью «вылечили» от заболевания.

Спустя два дня после выписки пациент вновь почувствовал недомогание, сухость во рту и газы в желудке. Еще через три дня он скончался от дыхательной недостаточности.

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