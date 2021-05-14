В России оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году и дали пару советов

Завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов назвал « Прайму » признаки банковского кризиса и оценил его вероятность.

Воронов отметил, что основа любого банковского кризиса — резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Это, пояснил эксперт, происходит из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов, однако сейчас такой сценарий крайне маловероятен.

«Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — успокоил специалист.

Кризис. ССО

Если все-таки есть опасения за сбережения, Воронов советует вложить деньги в банки, участвующие в системе страхования вкладов.

«Тогда получите компенсацию в пределах 1,4 миллиона рублей. Более существенные суммы следует размещать по разным банкам», — объяснил эксперт.

Безопасной альтернативой банковским вкладам Воронов назвал гособлигации, вероятность дефолта по которым ничтожно мала, причем их доходность значительно превысила ставки по вкладам и инфляцию.

Ранее сообщали, что в ожидании кризиса россияне стали серьезно экономить на базовых продуктах и одежде.