14 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В России оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году и дали пару советов

Завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов назвал «Прайму» признаки банковского кризиса и оценил его вероятность.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Воронов отметил, что основа любого банковского кризиса — резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Это, пояснил эксперт, происходит из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов, однако сейчас такой сценарий крайне маловероятен.

«Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — успокоил специалист.

Кризис.
Кризис.
ССО

Если все-таки есть опасения за сбережения, Воронов советует вложить деньги в банки, участвующие в системе страхования вкладов.

«Тогда получите компенсацию в пределах 1,4 миллиона рублей. Более существенные суммы следует размещать по разным банкам», — объяснил эксперт.

Безопасной альтернативой банковским вкладам Воронов назвал гособлигации, вероятность дефолта по которым ничтожно мала, причем их доходность значительно превысила ставки по вкладам и инфляцию.

Ранее сообщали, что в ожидании кризиса россияне стали серьезно экономить на базовых продуктах и одежде.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость