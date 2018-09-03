В России подорожает хлеб

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%. К таким выводам пришли представители зерновых компаний и производителей продукции, пишет газета « Известия ». По данным ассоциации «Руспродсоюз», зерно дорожает из-за изменения курса валюты и снижения прогноз на урожай в 2018 году.

По словам Дмитрия Вострикова, исполнительного директора «Руспродсоюза», вслед за зерном дорожает мука. Ее отгрузочная цена уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение цен до 18−18,5 рублей за 1 кг с середины сентября.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров считают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут полагает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.