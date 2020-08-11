В России подсчитали расходы на подготовку ребенка к школе

Минимальный набор школьника в 2020 году обойдется российским родителям примерно в 3 180 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

В необходимый комплект входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы.

«Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей. Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 года ранец вырос в цене на 3%, а форма — на 7%. Спортивная форма обойдется в среднем в 640 рублей, пенал — 330 рублей», — выяснили аналитики.

При этом «расширенный» набор, с учетом предметов на случай необходимости дистанционного обучения, стоит существенно дороже — чуть более 20 тыс. рублей.

Школа. Учеба. СС0.

«В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло — важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года — год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей», — сообщили в сервисе.

Дороже всего подготовка к школе обойдется родителям из Казани — более 32 тыс. рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн-обучения, а также в Нижнем Новгороде и Москве.

Дешевые наборы можно приобрести в Тольятти — 16 тыс. рублей, Ульяновске (17,6) и Саратове (17,6).

Аналитики также выяснили, что сильнее всего за год стоимость школьных товаров в крупных городах выросла в Волгограде — на 20%, а в Ижевске наоборот снизилась — на 9%.

Ранее сообщали, что в Барнауле школы к 1 сентября могут или открыть, или не открыть.