16 марта
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Экономика

В России после снижения цен на огурцы начали дорожать помидоры

В России за неделю огурцы подешевели на 10%, а цены на помидоры выросли почти на 7%, сообщает «Парламентская газета».

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Овощи и фрукты в стране стали дешевле на 0,2%. Существенный рост цен на огурцы наблюдался в феврале. За неделю они стали дешевле еще на 10%.

Ранее произошло снижение стоимости продукта в среднем по стране на 14,2%. Картофель стал дешевле на 0,9%, капуста — на 0,8%, морковь — на 0,1%.

Темпы роста цен на помидоры ускорились до 6,8% после 5,8%, зафиксированных за период с 28 февраля по 6 марта.

Лук стал дороже на 2,2%, бананы — на 1,7%. Стоимость яблок повысилась на 0,5%, свеклы — на 0,3%.

Рост цен затронул еще несколько продуктов: яйца (более 1%), мука, мороженая рыба и пшено (около 0,5%).

В целом с начала года потребительские цены выросли на 1,32%.

Ранее эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты.

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