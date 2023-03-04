Внезапно: эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты

Хотя продукты весной традиционно дорожают, однако это не касается прошлогоднего урожая, поскольку его необходимо поскорее продать, пока он имеет товарный вид, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса" РУДН Хаджимурад Белхароев.
Цены на хлеб будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов, указывает Lenta.ru.
Однако не стоит ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию.
Между тем телевизоры подешевели, а огурцы и лук подорожали почти в полтора раза.