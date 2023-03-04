4 марта
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Потребитель

Внезапно: эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты

Ряд овощей и фруктов понизятся в цене, пишет «Прайм».

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Хотя продукты весной традиционно дорожают, однако это не касается прошлогоднего урожая, поскольку его необходимо поскорее продать, пока он имеет товарный вид, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса" РУДН Хаджимурад Белхароев.

Цены на хлеб будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов, указывает Lenta.ru.

Однако не стоит ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию.

Между тем телевизоры подешевели, а огурцы и лук подорожали почти в полтора раза.

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