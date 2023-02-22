Телевизоры подешевели, а огурцы и лук подорожали почти в полтора раза. Как изменились цены в Алтайском крае с начала 2023 года

Овощи дорожают, цены на мясо остаются на прежнем уровне, а «молочка» подешевела, но незначительно. Это следует из информации по потребительским ценам в регионе, опубликованной Алтайкрайстатом.

Овощи

Овощи традиционно для конца зимы показывают подорожание, однако скорость роста цен разнится. Так картофель в среднем сейчас можно приобрести за 26,91 рублей. Это на 3,03 рубля и на 11,3% больше, чем в конце декабря.

Примерно на столько же, на 10,3%, подорожала белокочанная капуста. Сейчас килограмм капусты стоит 24,36 рубля, что больше декабрьских значений на 2,51 рубля.

Овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

Подорожание также затронуло морковь, она выросла на 15%. В феврале 2023 года стоимость килограмма выросла на 4,73 рубля и составила 31,68.

На 20,4% выросли в цене и помидоры. Сейчас килограмм свежих помидор стоят 182,29 рубля, подорожав на 37,27.

Значительно ощутимо подорожали огурцы. Так, сейчас в среднем в магазинах Алтайского края их можно купить по цене 262,9 рубля. За полтора месяца цены выросли на 108,46 рублей, или, в процентном выражении, на 41,3%.

Овощи. Магазин. CC0

Однако «чемпионом» по подорожанию оказался репчатый лук, который за полтора месяца поднялся в цене на 46,2%. В феврале 2023 года в среднем один килограмм лука вырос на 27,19 рублей и обойдется теперь покупателю в 58,82.

Мясо и рыба

Цены на мясо и мясные продукты за первые полтора месяца 2023 года практически не изменялись и «замерли» около своих предыдущих значений.

Говядина подорожала на 4,67 рубля (1%) и стоит 460,97. На 2,48 рубля (0,8%) подешевела свинина, килограмм которой сейчас в среднем можно купить за 305,48. Также на 6,94 рубля (1,2%) подешевела баранина, которая стоит в феврале 2023 года 578,42 рублей.

Мясо. СС0

Такую же тенденцию показывает и курица. Сейчас килограмм охлажденных и мороженных кур выйдет в среднем в 168,84 руб. — это на 1,81 (1,7%) дешевле, чем в конце 2022 года.

Мясная продукция показывает схожую динамику. Так, сардельки и сосиски в среднем подешевели на 6,91 (1,6%), и стоят в алтайских магазинах 428,91 руб.

Среди колбас проявились два противоположных тренда. Полукопченая колбаса подешевела на 7,84 рублей (1,5%) и стоит 521,32 за кг. В то же время вареная колбаса напротив, подорожала на 4,47 рубля (1%) и остановилась на позиции в 439,33 рублей за кг.

Колбасы. Анна Зайкова , altapress.ru

Детские мясные консервы подешевели на 14,54 рублей (1,5%), их стоимость составляет 973,18.

Мороженная неразделанная рыба обойдется жителям Алтайского края в 200,28 рублей за кг. Она подорожала на 6,09 (3%).

Масло , яйца и молочная продукция

Вся молочная продукция продолжает дорожать, однако темпы роста цен остаются высокими. Так, например, молоко подорожало на 1,31 рубля (1,7%) и стоит в среднем 75,71.

Молоко. CC0

Творог подорожал на 5,13 рублей (1,3%), теперь его средняя цена составляет 407,22.

Единственным товаром среди молочной продукции, который выбивается из этого ряда, стало сливочное масло. Оно подешевело на 22,06 рубля (3,3%) и стоит 674,83.

При этом подсолнечное масло также дешевеет. За полтора месяца его стоимость упала на 4,91 рубля. (3,8%). Маргарин же подорожал на 2,4 (1%), теперь один его килограмм стоит 232,79 рубля.

Подсолнечное масло. shutterstock.com

Куриные яйца умеренно дешевеют. В феврале 2023 года в среднем они стоят 65,66 рублей, что на 1,3 меньше, чем в конце декабря 2022 года — почти на 2%.

Промышленные товары

Среди промтоваров также нет единого тренда изменения цен. В этой группе сильнее всего подорожали взрослые кроссовки. Они прибавили в цене 139,16 рублей (4%).

Кроссовки. Обувь. СС0

Кроме того, на 2,65 рубля (1,6%) подорожал стиральный порошок, который в феврале 2023 года можно приобрести в среднем за 170,85 рублей за килограмм.

Среди подешевевших товаров выделяются телевизоры, которые упали в цене на 3 319 рублей (9,7%). В среднем телевизор в Алтайском крае сейчас стоит 34 205,06 рублей.

Ранее стало известно, что в России накануне Масленицы средний чек на продукты для блинов вырос на 7%.